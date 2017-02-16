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В России к интернету за год подключено около 4 тыс. населенных пунктов

Экономика
В 2016 году точки доступа в интернет были введены в 70 субъектах РФ
Shawn O'Neil

Москва, 16 февраля 2017, 12:25 — REGNUM  В России в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства в концу 2016 года завершено строительство более 34 тысяч км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек. Скоростной интернет пришел в 3909 населенных пунктов, сообщили в Минкомсвязи РФ.

Shawn O'Neil

В 2016 году точки доступа в интернет были введены в 70 субъектах Российской Федерации. В населенных пунктах, на территории которых установлены точки доступа, располагается около 400 тысяч домохозяйств.

В 2017 году работа по организации оказания универсальных услуг связи с использованием точек доступа будет продолжена.

Напомним, всего для реализации программы устранения цифрового неравенства должно быть построено около 215 тыс. км ВОЛС.

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