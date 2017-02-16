Анатолий Чубайс прибыл в Новосибирскую область с трехдневным визитом

Он возглавил делегацию ООО «Управляющая Компания «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ

Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирской области с рабочей поездкой 16 февраля находится председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона, отметив, что Чубайс прибыл во главе делегации ООО «Управляющая Компания «Роснано» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Совместно с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким Чубайс уже осмотрел производственную площадку ООО «Лиотех-Инновации». Членам делегации рассказали о продукции предприятия, технологической схеме производства, про технологии использования материалов при производстве батарей и продемонстрировали работу линии нанесения материалов на фольгу. Отмечается, что предприятие планирует продолжить работу по расширению существующей линейки продукции.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве области, на данный момент «Лиотех» работает над перспективными проектами в энергетике (системы оперативного постоянного тока, сетевые накопители энергии), транспорте (переоборудование маневровых тепловозов, общественного и коммерческого транспорта).

Также Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс приняли участие в совещании по вопросам стратегии развития ООО «Лиотех-Инновации».

Отметим, что делегация по главе с Анатолием Чубайсом пробудет в Новосибирской области три дня — с 16 по 18 февраля. 17 февраля делегации будет презентован проект «OCSiAl.ru» по производству углеродных нанотрубок «Graphetron 1.0» в технопарке Академгородка. 18 февраля Владимир Городецкий и Анатолий Чубайс подведут итоги рабочей поездки.

ООО «Лиотех-Инновации» занимается производством литий-ионных аккумуляторов для электротранспорта и энергетики с использованием наноструктурированного катодного материала литий-железо-фосфата (LiFePO4). Основные рынки сбыта — сетевые накопители энергии, троллейбусы с дальним автономным ходом, телекоммуникации, электробусы. Подобное производство отсутствует в России и Европе. Клиентами ООО «Лиотех-Инновации» являются государственные компании и крупные промышленные и транспортные предприятия.

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