Киргизия поднялась в рейтинге «Индекс экономической свободы» на 7 позиций

Бишкек, , 12:06 — REGNUM В 2017 году Киргизия поднялась с 96-й на 89-ю строчку «Индекса экономической свободы» («Index of Economic Freedom — 2017»), благодаря этому эксперты исследовательского фонда «Наследие» («Heritage Foundation») смогли внести эту среднеазиатскую страну в список «относительно свободных» государств.

По своим показателям Киргизская Республика оказалась в одном ряду с Тринидадом и Тобаго, Свазилендом, Богамскими островами и Угандой.

«Киргизия является одной из беднейших стран Средней Азии. Несмотря на реализацию некоторых реформ, общее улучшение предпринимательской среды идет медленно и неравномерно. Политическая нестабильность и неопределенность препятствуют экономическому развитию. Политические соперничество и мощные корыстные интересы сдерживают реализацию глубоких структурных реформ. Слабое верховенство закона способствует широко распространенной коррупции и неуверенности в сохранении собственности, подрывая привлечение инвестиций в частный сектор и нивелируя рост бизнеса», — отмечают авторы исследования.

Среди государств постсоветского пространства наилучшие показатели продемонстрировали: Эстония, которая заняла 6-е место в рейтинге, Грузия — 13-е место, Литва — 16-е место, Латвия — 20-е и Армения — 33-е. Эти страны смогли получить статус «преимущественно свободных».

К категории «относительно свободных», помимо Киргизии, также были отнесены Казахстан — расположился на 42-й строчка рейтинга и Азербайджан — на 68-й. «Преимущественно несвободными» в плане экономики были признаны Белоруссия — 104-е место, Таджикистан — 109е, Молдавия — 110-е, Россия — 114е и Узбекистан — 148-е. В группу «абсолютно несвободных» попали Украина — 166-е и Туркмения — 170-е.