В Узбекистане в 2017-2018 годах хотят отремонтировать 5,4 тыс. км дорог
Ташкент, 16 февраля 2017, 11:49 — REGNUM Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев утвердил Программу развития региональных автомобильных дорог на 2017−2018 годы, согласно документу планируется ремонт около 5,4 тысяч километров автомагистралей, передает корреспондент ИА REGNUM.
Отмечается, что в 2017 году будут отремонтированы 2,7 тысячи километров дорог, в 2018 году планируется отремонтировать еще 2,75 тысячи километров.
В Кашкадарьинской области осуществят ремонт 679 километров полотна, в Сурхандарьинской — 535 километров, в Ферганской — 520 километров, в Андижанской области — 324 километра, Бухарской — 439 километра. В целом, ремонт будет проведен во всех регионах страны.
Президент также распорядился создать электронную базу данных автомобильных дорог, будет проведена поэтапная инвентаризация и паспортизация существующих магистралей.
В целях формирования эффективной системы управления дорожным хозяйством, Мирзиёев распорядился создать Госкомитет Узбекистана по автомобильным дорогам на базе упраздняемой государственно-акционерной компании «Узавтойул».
Как ИА REGNUM сообщало ранее, общая протяженность автомобильных дорог в Узбекистане составляет 184 тысячи километров. Из них 42 654 километра являются автомобильными дорогами общего пользования. В том числе 2755 километров — это часть Узбекской национальной автомагистрали.
Через территорию Узбекистана проходят 20 международных транспортных маршрутов и направлений.