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Ставки по ипотеке в России упадут до 8−10% — АИЖК

Экономика
Если в ближайшее время ЦБ пойдет на дальнейшее снижение ключевой ставки, то, соответственно, снизятся ставки по ипотеке
Ипотека
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ипотека

Москва, 16 февраля 2017, 11:48 — REGNUM  В России ставки по ипотеке могут упасть ниже 10%. Это произойдет уже в 2017 году, а в 2017—2018 гг. ставки по отдельным предложениям могут снизиться до 9% и даже 8%. Об этом заявил генеральный директор Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник.

По мнению руководителя аналитического центра агентства по ипотечному жилищному кредитованию АИЖК Михаила Гольдберга: «Отмечается значительное снижение ставок вообще в экономике. В январе был зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции — на уровне 5%. Все это дает основание надеяться на то, что уже в ближайшее время ЦБ пойдет на дальнейшее снижение ключевой ставки и, соответственно, снизит ставки по ипотеке. 11% — это ближайшая цель, которую мы, уверен, увидим уже в этом году. По отдельным программам ставки могут упасть ниже 10%.

Аналитики АИЖК полагают, что в ближайшие годы ипотечное кредитование станет основой для развития банковского сектора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ипотечное кредитование в России продолжает активно развиваться: по итогам прошлого года объем выданных ипотечных кредитов составил около 1,5 трлн рублей, а объемы ипотечного кредитования в период с 2004 по 2016 год выросли в 27 раз.

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Ипотечное кредитование
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