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«Запланированный Минфином курс в 64 рубля за доллар будет не скоро»

Экономика
В лучшем случае в IV квартале 2017 года, прогнозирует эксперт
Рубль к доллару
Дарья Антонов © ИА REGNUM
Рубль к доллару

Москва, 16 февраля 2017, 11:44 — REGNUM  Цена одного доллара 60 рублей комфортная, но пара доллар/рубль стремительно идет вниз, а покупка валюты Минфином только укрепляет эту тенденцию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя динамику курса рубля.

«15 февраля пара доллар/рубль достигала отметки 57,90, это произошло на фоне новостей о том, что Владимир Путин обсудит укрепление национальной валюты на встрече с руководителем Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Суть проблемы крепкого рубля проста — это ослабление конкурентной способности экспортеров и снижение доходов от нефтегазовых поступлений», — говорит эксперт.

«Минфин сделал еще один шаг к ослаблению рубля — решил покупать валюту и пополнять резервы. Комфортной ценой одного доллара эксперты считают 60 рублей, но тенденция пары стремительно идет вниз, и эти покупки валюты Минфином только укрепляют эту тенденцию, так как снижают волатильность пары», — считает аналитик.

Королев прогнозирует, что интервенции Минфина способствуют приходу на российский рынок еще большего числа кэрри-трейдеров, что будет влиять на рубль в сторону его укрепления. «У кэрри-трейдинга один риск — это волатильность. Ставка ЦБ по прежнему 10%, и нет предпосылок к ее послаблению, так что с момента интервенций Минфина кэрри-трейдеров на наш рынок придет еще больше, что в свою очередь продолжит укреплять наш рубль. Ждать от рубля в ближайшее время стоит укрепления — можем и до 53 дойти. А вот запланированный курс Минфином в 64 рубля за доллар, думаю, будет не скоро, в лучшем случае — IV квартал 2017 года», — предполагает эксперт.

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов 16 февраля снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 57,17 рубля. 15 февраля курс рубля демонстрировал волатильность — после утреннего укрепления он стал ослабляться на новостях о встрече президента РФ Владимира Путина и главы МЭР Максима Орешкина. Минфин проводит с 7 февраля валютные интервенции, которые призваны ослабить курс рубля до значений, комфортных для наполнения бюджета и Резервных фондов.

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