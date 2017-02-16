Сергей Степашин в Саратове: региону выделен 1 млрд на аварийное жилье

Саратов, , 11:38 — REGNUM Саратовской области будет выделен дополнительно 1 млрд рублей на реализацию мероприятий программы переселения граждан из аварийного жилья, договорённость об этом достигнута на днях, констатировал прибывший в регион 16 февраля председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, сообщает ИА REGNUM.

«Нам удалось убедить Правительство РФ в необходимости этой поддержки. Уверен, что эти средства будут освоены эффективно и по назначению», — подчеркнул Сергей Степашин на совещании в саратовском облправительстве.

В свою очередь губернатор Валерий Радаев доложил, что в регионе полным ходом идёт реализация 3 и 4 этапов программы переселения, заключены контракты с крупными застройщиками. Сделав акцент на большом объеме аварийного жилья. «По этому показателю мы на пятом месте в стране. Благодаря поддержке Фонда проблемные вопросы удалось решить. К сентябрю все 9 тысяч 389 саратовцев получат новое жилье», — констатировал губернатор Радаев.

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«Что касается Саратовской области: до сегодняшнего дня были опасения по срокам, но сегодня мы убедились в том, что регион на пути к выполнению поставленной задачи, и мы вместе будем работать над тем, чтобы выполнить программу к сентябрю. Одно из преимуществ Саратовской области в том, что ей удалось сохранить с советских времен и не разрушить строительный комплекс — это мощное подспорье», — ответил Сергей Степашин, обращая внимание на замечания по качеству возводимого жилья по 10 объектам в Саратове, Марксе и Балашове.

Федеральный чиновник в Саратове поднял вопрос о необходимости перехода на жильё, оснащенное современными системами энергосбережения. «Сегодня на всю страну чуть больше 180 энергосберегающих домов. Мы проводили анализ, который показал, что потери на энергозатратах ежегодно составляют суммы, равные семи годовым бюджетам Фонда ЖКХ. Нужно находить стимулы для поощрения строителей, которые возводят энергосберегающее жилье. Сегодня такие новостройки мы видели в Вольске, а жильцы отмечали достаточно низкую плату за коммунальные услуги», — подчеркнул Степашин.

Подводя итоги совещания, Сергей Степашин отметил, что Саратовская область вместе с Фондом к 1 сентября выполнит программу переселения граждан из аварийного жилья — новое жилье получат почти 10 тысяч граждан. «Мы побывали в трех муниципальных образований, включая Саратов, и убедились, что программа исполняется. Программа переселения из аварийного жилья не заканчивается. Мы выходим на серьёзные цифры для нуждающихся граждан. Жители не могут терпеть, потому что аварийное жильё — это жильё, опасное для жизни. И мы не имеем права оставлять там людей», — резюмировал Сергей Степашин.

По словам Валерия Радаева, в рамках программы в Саратовской области нужно расселить 322 тыс. кв. метров — это один из самых больших объёмов в Российской Федерации. «По первому этапу у нас не было трудностей, но второй этап было сложно начинать, так как был дефицит финансирования. Мы обратились в Правительство РФ и в Фонд и, надо отдать должное, получили поддержку, дополнительные ресурсы. Сегодня второй этап практически исполнен. В настоящее время мы приступаем к завершающему этапу. Срок — до 1 сентября», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным саратовского облправительства, в целом, в реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2017 годах» принимают участие 19 районов области. Участники программы — 19,2 тысячи человек. В настоящий момент реализуются 3 и 4 этапы программы переселения. Участвуют 6 районов, в которых необходимо переселить 9389 человек из 4285 аварийных жилых помещений общей площадью 156,4 тыс. кв. м. На сегодняшний день переселено 1029 человек, в том числе 280 граждан — без участия средств Фонда.

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