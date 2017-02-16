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Правительство РФ утвердило правила выплаты компенсаций туристам

Экономика
Согласно правилам, страховые компании, предоставившие гарантию одному туроператору, получили возможность заключать соглашение о взаимодействии

Москва, 16 февраля 2017, 11:34 — REGNUM  Постановлением правительства РФ утверждены Правила, устанавливающие порядок выплаты туристу финансовой компенсации по договору страхования ответственности туроператора (или уплаты денежной суммы по банковской гарантии), сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Согласно правилам, страховые компании, предоставившие гарантию одному туроператору, получили возможность заключать соглашение о взаимодействии.

В документе говорится, что в случае наличия у туроператора договоров с несколькими страховщиками, «договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о размере финансового обеспечения ответственности туроператора, а также раздельно сведения о размерах страховых сумм и (или) размерах банковских гарантий по договору или договорам страхования и (или) по договору или договорам о предоставлении банковской гарантии, заключенным с каждой организацией, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора».

В 2017 году туроператоры по выездному туризму должны оформлять фингарантии на сумму 5% от общей цены турпродукта за предыдущий год, но не менее 50 млн рублей. Если туроператор по выездному туризму обеспечит выплаты в свой фонд персональной ответственности (создается при «Турпомощи») в полном объеме, то с 2018 года он имеет право не оформлять фингарантию. Туроператоры по внутреннему туризму оформляют фингарантии на сумму 500 тысяч рублей.

Согласно тексту правил, выплата фингарантии происходит по письменному требованию заявителя. Далее организация, предоставившая туроператору фингарантию и получившая требования, на основании содержащейся в требованиях информации в течение каждых 20 календарных дней со дня получения первого требования формирует реестр требований.

Если у туроператора несколько финансовых гарантов (страховых компаний или банков), то заявитель (т.е. турист или его представитель) вправе предъявить письменное требование о возмещении ущерба к любой из этих организации по своему выбору. Если требование заявителя одной организацией не удовлетворено или же удовлетворено частично, он может обратиться с требованием к другим фингарантам туроператора в размере части требования, оставшейся неудовлетворенной, в пределах суммы финансового обеспечения.

Список необходимых к подаче документов обозначен в ст. 175 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Фингарант сообщает заявителю о возможности произвести выплату компенсации, а также ее размере, а затем производит выплату наличными или на указанный заявителем счет в течение 10 календарных дней по истечении срока формирования реестра требований.

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Туризм
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