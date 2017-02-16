«Рынок труда Эстонии разделен по языку и национальности работников»

Таллин, , 11:32 — REGNUM Государственный Фонд интеграции и миграции Эстонии «Наши люди» MISA провел анализ всех исследований рынка труда за последние 15 лет. Согласно результатам исследования, коренные неэстонцы находятся в наиболее уязвимом положении, чем представители титульной нации. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на руководителя сферы исследований фонда интеграции MISA Марианну Макарову. При этом она подчеркнула, что недостаточное владение эстонским языком — далеко не единственная причина неравенства.

В исследовании указано четыре основных фактора, влияющих на сегрегацию по языковому и национальному признаку на рынке труда Эстонии. Первое — недостаточное владение эстонским языком, второе — выбор, сделанный на пути получения образования, третье — специфические культурные установки, например, недостаточная мобильность или гендерные стереотипы, и четвертое — структурные факторы, например, другое информационное поле. Еще одним важным фактором Макарова назвала стереотипы и предубеждения работодателей по отношению к работникам другой национальности. Чаще всего такие факторы накладываются один на другой и приводят к соответствующим результатам.

По словам Макаровой, уровень образования — один из главных факторов, влияющий на положение русскоязычного населения на рынке труда Эстонии. Как показал анализ, после основной школы русскоязычные учащиеся чаще идут получать профессиональное образование, а до ступени получения высшего образования доходят лишь немногие. По результатам данного анализа сейчас невозможно определенно сказать, отметила представитель госфонда, реформа образования оказала положительное или негативное влияние на положение русскоязычной молодежи на рынке труда страны.

Макарова признала, что из-за всех вышеперечисленных факторов в Эстонии часто встречается ситуация, когда во многих предприятиях среди персонала либо исключительно эстонцы, либо только представители других национальностей.

Если учесть, что по данным Департамента статистики, 30% эстонцев и 40% русскоязычных искали работу через знакомых и родственников, то прослеживается связь, что чем меньше контакт между двумя общинами, тем меньше обмен информации, в том числе о возможностях работы, и тем меньше шансов преодолеть сегрегацию на рынке труда. Интересен также факт, что средняя зарплата в случае персональных предложений среди эстонцев в полтора раза выше, чем аналогичный показатель среди представителей других национальностей. Такая тенденция усугубляет как сегрегацию на рынке труда, так и неравенство в уровне зарплат.

При этом она отметила, что слабое владение госязыком — первичная причина неуверенного положения русских на рынке труда. Некоторые исследования показывают, что в случае отличного владения эстонским языком, уровень зарплат между эстонцами и представителями других национальностей находится на одном уровне, добавила Макарова.