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В Чувашии на 5,4% выросло число семей, нуждающихся в субсидиях на ЖКУ

Экономика
В 2016 году субсидии выделялись 20861 семье, в 2015 году — 19793 семьи
Данные Чувашстата по муниципалитетам Данные Чувашстата по муниципалитетам

Чебоксары, 16 февраля 2017, 11:20 — REGNUM  В 2016 году в Чувашии субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получила 20 861 семья, что составляет 4,4% от общего числа семей, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате. Это на 1068 семей (или на 5,4%) выше, чем было по итогам 2015 года — тогда получателями субсидий являлись 4,2% семей в республике.

В абсолютных цифрах наибольшее число семей, получающих поддержку на оплату ЖКУ, приходится на Чебоксары — 8705, или 4,8% от общего числа семей в столице Чувашии. На втором месте — Новочебоксарск (2408 семей, или 5,1% от общего числа семей), на третьем — Канаш (1164 семьи, или 6,7%). Среди муниципальных образований наибольшая доля семей, которые не могут самостоятельно оплатить всю сумму расходов на ЖКУ, приходится на Шемуршинский район (8,4% от общего числа семей в районе), Канаш и Шумерлю (6,7%). Меньше всего семей — в Чебоксарском районе (2%).

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 243,8 млн рублей, что больше, чем в 2015 году на 19,2%. Среднемесячный размер начисленных субсидий на одну семью увеличился на 13,1% и в целом по Чувашии достиг 974 рубля.

Службам субсидий для возмещения затрат по предоставлению субсидий населению в 2016 году поступило 243,8 млн рублей бюджетных средств, что составляет 100,0% от начисленных сумм.

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