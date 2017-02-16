В программу субсидирования вошли 3 маршрута оренбургской авиакомпании

По итогам первого месяца реализации программы сэкономлены бюджетные средства, за счет которых Росавиация и решила увеличить число субсидируемых маршрутов. Субсидии получат рейсы в Оренбург из Казани, Самары и Уфы

Оренбург, , 11:07 — REGNUM Три маршрута авиакомпании «Оренбуржье» добавлены в перечень направлений, которые получат субсидии из федерального бюджета в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Росавиации, увеличение числа направлений произошло за счет экономии средств бюджета, образовавшейся по итогам первого месяца реализации программы субсидирования. Также экономия образовалась за счет переноса авиаперевозчиками сроков начала полетов некоторым направлениям.

Бюджетные ассигнования в размере 257 миллионов рублей решено направить на субсидирование новых маршрутов, увеличив их количество со 102 до 124 направлений. Обновленная маршрутная сеть пополнилась рейсами из Казани в Нижний Новгород, Оренбург и Пензу; из Кирова в Нижний Новгород и Пензу; из Нижнего Новгорода в Ижевск, Нижнекамску, Пензу, Ульяновск; из Пензы в Ижевск; из Перми в Казань и Нижний Новгород; из Самары в Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пермь и Уфу; из Уфы в Ижевск, Киров, Оренбург, Пермь, Ульяновск и Чебоксары.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально авиакомпания «Оренбуржье» не вошла в список получателей федеральных субсидий. Не смотря на это в компании заявили, что продолжат реализацию задачи обеспечения доступности внутренних региональных перевозок пассажиров по обслуживаемым ранее маршрутам в полном объеме, в том числе и на маршрутах внутри Приволжского Федерального округа, без изменения тарифной политики, корректируя лишь частоты вылетов.

В середине января губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратился к министру транспорта Российской Федерации Михаилу Соколову с предложением о включении 12-ти маршрутов, выполняемых авиакомпанией «Оренбуржье» в Приволжском федеральном округе, в перечень субсидируемых в 2017 году.

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