Приватизация в Тюменской области: кому благо, а кому вредительство

Новые планы правительства РФ о приватизации пришлись по душе не всем

Тюмень, , 11:06 — REGNUM В 2017—2019 годах в Тюменской области будут приватизированы десятки федеральных предприятий, объектов недвижимости и земельных участков. Согласно распоряжению правительства РФ предприятия, не имеющие федерального финансирования и не выполняющие федеральные заказы, должны быть проданы. Среди подлежащих приватизации знаковых объектов — племенной завод «Учебно-опытное хозяйство государственного аграрного университета Северного Зауралья», Тюменский дом печати, дезинфекционная станция, фирмы по торговле и сдаче недвижимости в аренду.

Тема судьбы Тюменского дома печати активно обсуждается с конца 2016 года. В филиале Российского аукционного дома заявляли, что без приватизации Дом печати может ждать банкротство. Поползли слухи и вовсе о сносе здания, пока 30 декабря на сайте Российского аукционного дома не появилась карточка предприятия.

Заместитель генерального директора Российского аукционного дома Анжелика Иманова отмечала, что ОАО «Тюменский дом печати» с выручки в 110 млн рублей имеет чистой прибыли 183 тыс. рублей. Стоит заплатить налоги ‑ и предприятие в минусе.

Аукцион по продаже акций Тюменского дома печати назначен на 30 марта. Его оценили в 280 млн рублей. И по мнению экспертов есть лишь один заинтересованный покупатель — правительство Тюменской области. Именно Дом печати изготавливает бюллетени для голосования на выборах и подконтрольные правительству региона издания.

Если Дому печати приватизация во благо, то продажу племенного завода «Учебно-опытное хозяйство государственного аграрного университета Северного Зауралья» (Учхоз — прим. ИА REGNUM ) называют не иначе, как вредительством. Как заявил «URA.RU» гендиректор предприятия Аршак Курдоглян, Учхоз — единственная возможность для студентов Тюменского аграрного университета «пощупать корову».

«Это прямое вредительство, мы в год платим в бюджет 22 — 23 миллиона рублей налогов, — возмущается Курдоглян. — Мы в год получаем 8043 литра молока от одной коровы при средней продуктивности по региону около 4800 — 5000 литров. У нас урожайность 33 центнера зерновых с гектара, а по области — 24−25 центнеров. Зарплату мы себе сами зарабатываем, расходы тоже сами оплачиваем».

По словам Курдогляна, в Учхозе планировалось создать тюменскую породу скота на базе уральской черно-пестрой породы, а приватизация поставит крест на научных изысканиях. «Если предприятия не будет, поля зарастут бурьяном, и махом найдется способ вывести их под жилищную застройку», — говорит Курдоглян. И поясняет, что за последние четыре года у вуза было изъято 197 га земли. На этих землях сегодня идет застройка

Принадлежащая Роспотребнадзору Тюменская дезинфекционная станция проводит дератизацию и дезинфекцию, обрабатывает территории от клещей. Станция выполнила огромный массив работ во время тюменских паводков лета 2016. Директор станции Лев Андрейченко был крайне удивлен, когда корреспондент ИА REGNUM сообщил ему о предстоящей приватизации.

«Действительно, пришло извещение из Роспотребнадзора, что наше предприятие поменяет форму собственности. Но речи не шло о продаже, — сообщил Андрейченко. — Станция выполняет жизненно важные работы, связанные с эпидемиологической обстановкой, с безопасностью жизнедеятельности. Передача в частные руки имеет смысл, если станция и дальше будет работать в прежнем режиме с прежними объемами, исполняя госзаказы. Но тогда придется получать новую лицензию. На данный момент у нас лицензия бессрочная, новому владельцу на наш вид работ придется оформлять лицензию в течение нескольких месяцев».

Приватизация 25,5% госакций «Омсктрансстроя» в апреле 2015 года вылилась в скандал. Руководство предприятия, которое занимается сдачей складов и оптовых баз, обвинили в том, что оно в обход ведомства пыталось вывести имущество предприятия фирмам родственников члена совета директоров на сумму свыше 10 млн руб. Начальная цена акций составляла тогда 78,8 млн рублей. Эксперты еще тогда называли цену «Омсктрансстроя» завышенной. Долю в данном предприятии с госучастием имеет множество акционеров. «Четверть компании, да еще с несколькими учредителями, никому не нужна. Даже имуществом здесь не заинтересуешь — у кого нужно, склады уже есть», — сказал газете «Коммерсантъ» владелец одной из баз.

Также приватизации в ближайшие три года подлежат Стройтранс № 1, ТИКОМ и 12,5 долей Тюменской передвижной механизированной колонны.

Отметим, что в план приватизации вошли 477 акционерных обществ с участием государства и 298 федеральных унитарных предприятий, а также доли в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 000 прочих объектов имущества государственной казны.

Ожидается, что поступления от приватизации в федеральный бюджет составят 5,6 млрд рублей ежегодно.

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