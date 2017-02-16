На Ставрополье 24 соцвыплаты и стипендии индексируют на 4%

Ставрополь, , 11:06 — REGNUM



В Ставропольском крае с 1 июля индексируют меры социальной поддержки для 24 видов получателей. Соответствующий законопроект, о «разморозке» индексации принят 16 февраля на заседании региональной думы сразу в двух чтениях, передает с заседания корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила вице-премьер края — министр финансов региона Лариса Калинченко, «разморозка» компенсаций коснется 12 законопроектов. Индексируют выплаты 24 видам получателей.

В бюджете Ставрополья на текущий год на индексацию соцвыплат предусмотрено 136 604,62 тыс. рублей. С 1 июля 2017 года предлагается отменить приостановку индексации ежемесячного размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), переданного в патронатную семью; ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание детей; на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. Индексируют соцвыплаты сельским жителям, ветеранам труда, (в том числе Ставропольского края), труженикам тыла, героям труда Ставрополья, реабилитированным лицам, жертвам политических репрессий.

Повышенные компенсации получат многодетные семьи взамен набора социальных услуг на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Кроме того, будут индексированы пособия на проезд студентам, доплаты к пенсии военнослужащим и супругам, не вступившим в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

Индексируют выплаты ВИЧ-инфицированным и тем, кто ухаживает за несовершеннолетними ВИЧ-инфицированными в медучреждениях; содержание спортсменов и тренеров, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, пособия на ребенка.

С 1 сентября 2017 года предлагается пополнить стипендиальный фонд.