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«Разговоры о развороте тренда на российском валютном рынке преждевременны»

Экономика
Мнение аналитика
Доллар США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар США

Москва, 16 февраля 2017, 11:06 — REGNUM  Говорить о развороте тренда на российском валютном рынке пока рано, уверен аналитик ГК EXNESS (Группа компаний EXNESS) Сергей Кочергин. Об этом он сегодня, 16 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM.

По его мнению, в ближайшее время можно ожидать колебания курса доллара в диапазоне 56,55−57,87 рубля.

«Вчера (15 февраля — прим. ИА REGNUM ) российская валюта попала под давление на фоне информации о том, что динамика курса рубля будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина и министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Доллар, протестировавший внутридневной минимум 56,55, к настоящему моменту торгуется в районе 57,22 рубля. Несмотря на то, что обсуждения курса рубля не произошло, словесная интервенция закончилась ослаблением российской валюты», — отметил аналитик.

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Он напомнил, что на встрече с президентом глава МЭР заявил о том, что в начале 2017 года наблюдается развитие положительных тенденций в развитии российской экономики (рост на 9% (г/г) погрузок на железнодорожном транспорте, потребления электроэнергии и.т.д.). В 2017 году Орешкин ожидает роста денежных доходов и потребительской активности населения (в том числе из-за снижения инфляции в стране), а также роста ВВП РФ на 2%.

Читайте также: «Укрепление рубля остановил Песков»Дополнительную поддержку паре USD/RUB, как подчеркнул Кочергин, оказал рост доллара США на международном валютном рынке после публикации сильной макроэкономической статистики по США. В январе индекс потребительских цен в США вырос на 0,6%(м/м) при прогнозе 0,3%(м/м), а розничные продажи — на 0,4%(м/м) при прогнозе 0,1%(м/м).

«Глава ФРС США, выступая на этой неделе в конгрессе, заявила, что «было бы неразумно» слишком долго откладывать ужесточение денежно-кредитной политики. В настоящий момент вероятность повышения ФРС ключевой процентной ставки в марте составляет 42%. Сейчас говорить о развороте тренда в паре USD/RUB преждевременно, но можно прогнозировать ее колебания в диапазоне 56,55−57,87 рубля», — добавил аналитик.

Напомним, что за последнюю неделю и евро, и доллар подешевели на 3 рубля. Официальный курс доллара упал до 56,77 руб, евро — до 60,02 руб.

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