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Порт Новороссийск попал в поле зрения ФАС

Экономика
ФАС аннулировала закупку акционерного общества
Новороссийск
Иллюстрация: Admnvrsk.ru
Новороссийск

Новороссийск, Краснодарский край, 16 февраля 2017, 11:03 — REGNUM  Новороссийский морской торговый порт (ПАО «НМТП») не смог найти исполнителя на предоставление услуг для обеспечения непрерывной грузовой обработки судов. Закупка была аннулирована Федеральной антимонопольной службой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 16 февраля, жалоба на действия НМТП при проведении открытого запроса предложений в антимонопольное ведомство поступила от АО «Роснефтефлот».

Как выяснилось, НМТП объединил в один лот разноплановые виды работ и услуг. Так, исполнитель должен не только обеспечивать пожарную безопасность и участие спецподразделения в тушении пожаров, но и одновременно его суда должны быть постоянно готовы к ликвидации разливов нефти и выполнения швартовных операций. Это требует отдельных лицензий или специальных разрешений и выполняется последовательно, с применением различных технологий и оборудования.

Также в закупочной документации указано, что флот исполнителя должен включать в себя более 25 разнообразных судов (буксир-кантовщик, морское пожарное судно, портовый рабочий катер и др.), которые необходимо доставить в порт в течение суток после подписания контракта.

«Выполнить одновременно такие разные по функциональным и технологическим признакам работы и доставить суда в район эксплуатации в сжатые сроки может лишь небольшое количество организаций. Иными словами, требования закупочной документации ограничивают конкуренцию», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

В результате ПАО «Новороссийский морской торговый флот» рекомендовано аннулировать закупку, начальная (максимальная) цена которой составила 11 млрд рублей.

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Морские порты России и транзит
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