56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос

Москва, , 11:01 — REGNUM 56% жителей России не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, обратного мнения придерживаются 38% российских граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В отношении поставок газа из России в Белоруссию общественные настроения таковы: как в 2011 г. (57%), так и в 2017 г. (60%), большинство респондентов высказывается против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной.

Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 г. и 34% в 2017 г.). С учетом информации о долге белорусской стороны перед «Газпромом» (на начало января — около 340 млн долларов) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%.

В условиях отмены Белоруссией виз для граждан 80 стран, более трех четвертей российских граждан (78%) выступили за возвращение визового режима с государством-соседом. Только 16% участников опроса высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

При этом большинство жителей России воспринимает Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%).

Опрос проведен 8−9 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.