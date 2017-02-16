Четверг, 16 Февраля 2017 года
12:09:58 МСК

56% граждан РФ против скидок Белоруссии на нефть и газ: опрос

Экономика
Опрос ВЦИОМ

Москва, 16 февраля 2017, 11:01 — REGNUM  56% жителей России не считают необходимым предоставлять скидки на нефть и газ союзным государствам даже в обмен на поддержку с их стороны, обратного мнения придерживаются 38% российских граждан. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В отношении поставок газа из России в Белоруссию общественные настроения таковы: как в 2011 г. (57%), так и в 2017 г. (60%), большинство респондентов высказывается против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной.

Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 г. и 34% в 2017 г.). С учетом информации о долге белорусской стороны перед «Газпромом» (на начало января — около 340 млн долларов) доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возрастает до 69%.

В условиях отмены Белоруссией виз для граждан 80 стран, более трех четвертей российских граждан (78%) выступили за возвращение визового режима с государством-соседом. Только 16% участников опроса высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

При этом большинство жителей России воспринимает Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: конкурент (4%), противник (3%).

Опрос проведен 8−9 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Союзное государство России и Белоруссии
Главное сегодня
NB!
16.02.17
ГД вводит уголовную ответственность для взрослых за смертельные игры детей
МоскваРоссия Самоубийства детей и подростков Политика
NB!
16.02.17
Анатолий КошкинЧто предложил Путин японцам? Письмо из Японии
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
16.02.17
Андрей ВыползовТихий блицкриг Германии: как из русских калининградцев делают немцев
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александра Краско
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
16.02.17
В Москве арестован ещё один сотрудник антикоррупционного главка МВД России
МоскваРоссия Коррупция Происшествия
NB!
16.02.17
СМИ узнали о планах Пентагона отправить наземные войска в Сирию
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Александр БродскийГенерал Флинн и враги народа. Американского народа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Галина ЧармадоваШедевры Византии в Москве
МоскваРоссия Художественные выставки Культура
NB!
16.02.17
Демократы раскручивают «дело Флинна» для удара по администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Глава Пентагона: Переговоры с Россией надо вести с позиции силы
БрюссельБельгия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
16.02.17
Трамп: Израилю надо «подождать» с поселениями на Западном берегу Иордана
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
15.02.17
Daily Mail: В Гибралтаре испытывают гигантскую яхту миллиардера из России
МадридИспания Макроэкономика России Общество
NB!
15.02.17
Fox News: Российский корабль-шпион подходит к базе подводных лодок ВМС США
ВашингтонСША Военно-морской флот Политика
NB!
15.02.17
Анатолий КошкинПрекратить «бодания» по Курилам!
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
15.02.17
Руслан КостюкФранция: центрист становится «революционером»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
15.02.17
Военный Донбасс за сутки: Польские наемники и «дружеский огонь» ВСУ
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
15.02.17
Трамп: Я не дам Ирану заполучить ядерное оружие
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
ещё главное