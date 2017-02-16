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В 2016 году расходы новгородцев превышали доходы

Экономика
Средняя зарплата достигла 27,9 тыс. рублей, но в реальном исчислении снизилась на 1,1%

Великий Новгород, 16 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  В 2016 году, по предварительным данным Новгородстата, денежные доходы в расчёте на душу населения Новгородской области в среднем за месяц составили 26 218,4 рубля — на 1,7% выше уровня 2015 года. При этом средняя зарплата в регионе достигла 27 901 рубля — это выше уровня предыдущего года на 5,8%, но в реальном исчислении ниже на 1,1%.

В ведомстве отмечают, что среднедушевые денежные доходы населения области обеспечивали 2,7 прожиточного минимума (за IV квартал 2016 года — 9751 рубль в месяц), заработная плата — 2,6 прожиточного минимума трудоспособного населения.

Средний размер пенсии в регионе на 1 января 2017 года достиг 12 195,9 рубля — на 3,2% больше, чем год назад, но в реальном исчислении уменьшился на 1,7%. Средняя пенсия обеспечивала 1,5 прожиточного минимума пенсионера.

В Новгородстате отметили, что среднедушевые денежные расходы населения в регионе в 2016 году превысили средний доход — они составили 26 554,3 рубля, что на 0,1% меньше уровня 2015 года. При этом расходы на покупку товаров выросли на 1,3%, а на оплату услуг уменьшились на 2,2%.

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