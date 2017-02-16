Эстония и Латвия сумели снизить цену на западные вакцины на 25%

Таллин, , 10:55 — REGNUM Министерство социальных дел Эстонии совместно с Министерством охраны здоровья Латвии провели закупку медицинской вакцины от ротавируса и в результате сумели снизить оптовые цены на лекарства на 25%. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 февраля, сообщили эстонском министерстве, отметив, что первый подобный опыт признан успешным и экономически целесообразным.

Страны закупили 61 тысячу доз вакцины, из которых Латвия получила 36 290, а Эстония — 24 710. По словам советника отдела лекарств министерства Эвели Бауэр, полученный опыт позволит предпринимать дальнейшие шаги и экономить государственные средства. Этот метод планируется применить и при других закупках вакцин и лекарств. Она сообщила, что суммы экономии получаются весьма серьезными: так, в октябре 2016 года на одном из подобных предложений удалось сберечь до 200 тысяч евро. Это позволило в итоге без увеличения бюджета программы иммунизации населения использовать новые вакцины для детей.

Договор о совместных действиях трех прибалтийских стран в сфере медицины и лечения действует с мая 2012 года, но до сих пор его не задействовали в закупках лекарственных препаратов.