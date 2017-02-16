В энергетике Украины начал действовать чрезвычайный режим

В населенных пунктах страны может произойти отключение электричества и отопления

Киев, , 10:49 — REGNUM На Украине вступило в силу распоряжение властей о введении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии. Как ожидается, чрезвычайный режим будет действовать с 16 февраля по 16 марта. Текст документа опубликован на сайте правительства страны.

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, члены правительства единогласно приняли решение в введении экстренных мер в энергетике накануне, 15 февраля. Как заявил в ходе заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в связи с блокадой поставок донбасского угля в украинских населенных пунктах может произойти отключение электричества и отопления. Гройсман также призвал к тому, чтобы поставки угля были разблокированы в кратчайшие сроки.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине введены чрезвычайные меры из-за блокады Донбасса