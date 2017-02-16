В Эстонии увеличивают госфинансирование учебных программ по плаванию

Таллин, , 10:37 — REGNUM Министерство культуры Эстонии выступает за увеличение объёмов обучения школьников плаванию в рамках школьной программы, для чего необходимо обновление соответствующей методики. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 февраля, в министерстве, соответствующее предложение должно обсудить правительство. В ведомстве выступают за дополнительное выделение по 1 млн евро в год, начиная с 2018 года, для реализации программы.

Сегодня в Эстонии отсутствуют единая для всех начальных учебных заведений страны методика обучению плаванию, требования к учителям по физкультуре, а также единые оценки достигнутых результатов. Все это приводит к неравенству среди школ по показателям обучения плаванию, считают в министерстве. Для изменения ситуации предлагается увеличить количество учебных часов по плаванию для школьников — с 24 до 40. При этом на одного тренера должно приходиться по 12 учеников максимум.

Министр культуры Эстонии, член Социал-демократической партии Индрек Саар считает, что программа обучению плаванию в школах играет важную профилактическую роль по предотвращению трагедий на воде с несовершеннолетними. Министерство предлагает сделать такие курсы бесплатными для учеников в рамках школьного обучения. В рамках программы от ученика потребуется умение проплыть сто метров брассом и на спине, совершить безопасный прыжок с высоты не выше 3 метров, безопасно выходить из воды и другие задачи.

Всего на реализацию такой программы потребуется порядка 2,2 млн евро в год. До сих пор на подобные цели министерство выделяло 203 тысячи евро, а правительство добавляло еще 500 тысяч евро в год.