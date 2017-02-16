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ВС РФ отказался передавать дело Google Суду по интеллектуальным правам

Экономика
Суд не нашел оснований для пересмотра судебного акта нижестоящей инстанции

Москва, 16 февраля 2017, 10:32 — REGNUM  Кассационная жалоба американской корпорации Googlе, касающаяся ее спора с Федеральной антимонопольной службой России, не будет передаваться в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Такое решение принял Верховный суд РФ, сообщает 16 февраля РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Googlе подала жалобу в отношении определения, вынесенного арбитражным судом Московского округа и отменявшего передачу основного спора Google с ФАС в СИП. На передаче дела в СИП настаивала компания Google. Однако на заседании коллегии по экономическим спорам Верховный суд РФ не обнаружил оснований для того, чтобы пересмотреть судебный акт нижестоящей инстанции.

Напомним, в сентябре 2015 года ФАС признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции. Речь идет о злоупотреблении компании своим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android. Поводом к открытию дела стала жалоба компании «Яндекс».

На Google был наложен штраф в 438 млн рублей, а в дальнейшем — еще один штраф за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений. Решение ФАС компания Google оспорила в судебном порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: Арбитражный суд отложил рассмотрение основного дела ФАС и Google

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