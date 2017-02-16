Рубль продолжил рост к доллару и евро — данные торгов

Доллар опустился к рублю на 18,75 копейки — до 57,0775 рубля

Москва, , 10:31 — REGNUM Биржевые курсы доллара США и евро снижаются в ходе торгов 16 февраля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:27 мск, доллар опустился к рублю на 18,75 копейки — до 57,0775 рубля. Минимум к этому времени составил 56,98 рубля.

Евро подешевел к предыдущему закрытию на 18,50 копейки и составил 60,53 рубля. Европейская валюта опускалась до отметки в 60,4750 рубля.