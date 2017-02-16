В Калуге появится первая «умная» котельная

Калуга, , 10:29 — REGNUM В рамках повышения энергоэффективности муниципальной системы теплоснабжения на заседании Совета по инновационной политике при городском голове Калуги принято решение о создании в областном центре инновационной котельной. Об этом 16 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской Управе Калуги.

Предполагается, что первая «умная» котельная будет модернизирована на базе уже действующей в калужском микрорайоне Тайфун. Инновационное оборудование позволит котельной потреблять в год на 900 тысяч кубических метров газа меньше, чем ныне существующие аналоги. Это поможет городу сэкономить до 45 млн рублей в год. Запустить реконструируемую котельную планируют уже через 2 года. К 2019 году в Калуге могут появиться шесть таких инновационных котельных.

В новом проекте городской Управы Калуги намерены принять участие ЗАО НПВП «Турбокон», калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана и ООО НПП «35-й механический завод».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты камчатского парламента обсудили строительство современной котельной в селе Николаевка Елизовского района. По проекту на котельной предусмотрена инновационная технология сжигания топлива в низкотемпературном кипящем слое катализатора и инертного материала. На объекте будет применяться уникальное отечественное оборудование. Это экологически чистое производство, которое почти не дает загрязняющих выбросов в атмосферу. Кроме того, котельная может работать на нескольких видах топлива — на газе, дизтопливе, угле.