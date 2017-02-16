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В Самарской области госрыбзавод начал производство мальков стерляди и щуки

Экономика
Мощность нового государственного рыбзавода, подведомственного Росрыболовству, составляет 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год

Самара, 16 февраля 2017, 10:26 — REGNUM  Запуск первого в России госрыбзавода в селе Екатериновка Безенчукского района Самаркой области, который построен в РФ за последние 15 лет, реализован в рамках ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009—2013 годах» и госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной в апреле 2014 года, сообщает ИА REGNUM.

Предприятие входит в структуру ФГБУ «Главрыбвод», подведомственного Росрыболовству и объединяющего государственные рыбоводные заводы, и не имеет аналогов во всем Волжском бассейне. В церемонии открытия завода по воспроизводству молоди стерляди и щуки «Возрождение» принял участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, находившийся в Самарском регионе с рабочим визитом.

Цель создания объекта — сохранение и восстановление запасов водных биоресурсов в Саратовском водохранилище. Мощность завода составляет 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год. Это высокоэффективное, полносистемное рыбоводное хозяйство, оснащенное современным автоматизированным оборудованием и не имеющее аналогов во всем Волжском бассейне. Пояснили в пресс-службе облправительства.

«Состоявшееся открытие считаю знаковым событием. Это первый государственный рыборазводный завод, построенный в России за последние 15 лет. Другие 106 объектов, которые сейчас входят в структуру Росрыболовства и занимаются воспроизводством водных биоресурсов, созданы ещё во времена Советского союза, — отметил федеральный чиновник. Он выразил надежду, что с помощью нового завода модно будет восстановить запасы стерляди в Самарской области и возобновить промысел этого вида.

Проектная документация для объекта была подготовлена еще в 2009 году, однако возведение затянулось, и только за последние три года при прямом управлении со стороны Росрыболовства завод был достроен.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2017 года на совещании в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что для обеспечения сбалансированного рыболовства необходимо обсудить вопросы организации промысла на всём протяжении реки Волги, рассмотреть возможность перехода на единообразные правила регулирования с учётом особенностей регионов ПФО.

По словам федерального чиновника, Росрыболовство совместно с отраслевой наукой и участием общественности намерено унифицировать правила рыболовства для приволжских регионов, при этом будет учтена специфика территорий и интересы пользователей водных биоресурсов, отметил федеральный чиновник.

Росрыболовства подчеркнул, что рыбалка должна быть доступной и бесплатной для рыбаков-любителей, и эта норма будет закреплена законодательно. Как ожидается, соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию. Вместе с тем, для сохранения запасов и ликвидации браконьерства в правилах рыболовства будет определена норму вылова на человека в сутки, отметили в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, Волга — крупнейшая река, длиной более 3,5 тыс. км. Рыбохозяйственный комплекс приволжских регионов (Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Ивановской, Костромской, Ярославской, Тверской областей, Татарии, Марий Эл и Чувашии) объединяет свыше 700 предприятий, включая 200 индивидуальных предпринимателей, обеспечивает занятостью более 15 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Бесплатная рыбалка и нормы вылова: визит главы Росрыболовства в Самару

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы
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