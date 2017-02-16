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Внешняя торговля России и Китая продемонстрировала рекордный рост в 39,1%

Экономика
По итогам января объем внешней торговли Китая увеличился на 19,6%
Диего Веласкес. Торговец. 1625 Диего Веласкес. Торговец. 1625

Пекин, 16 февраля 2017, 10:20 — REGNUM  Согласно последним данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, за прошедший месяц объем экспорта и импорта увеличился почти на 20%. Главными торговыми партнерами Китая в январе стали Россия, Малайзия и Индия.

По данным китайской таможни, в январе 2017 г. рост внешнеторгового оборота КНР с Россией составил 39,1%, с Малайзией 22,8%, с Индией 18,1%. Более скромные результаты продемонстрировал ЕС (13,6%), США (17,2%) и Япония (18%), пишет «Жэньминь жибао».

Главными импортерами китайских продуктов стали страны с развивающимися экономиками: Россия, Малайзия и Индия. Наибольшей популярность в данных странах пользуются китайская строительная техника, строительные материалы, промышленное оборудование и товары народного потребления. По итогам первого месяца 2017 г. внешнеторговый оборот Китая составил 2,18 трлн юаней ($317,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам первого месяца 2017 г. объем прямых иностранных инвестиций сократился на 9,2% до отметки в 80,1 млрд юаней ($11,67 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: Объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР сократился на 9,2%

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Экономика Китая
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