В январе налоговые поступления в Чувашии возросли на 20,4%

Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии в бюджеты всех уровней за январь 2017 года мобилизовано 2489,9 млн рублей налоговых платежей. Это на 20,4% выше по сравнению с январём 2016 года, сообщили ИА REGNUM в УФНС по Чувашии.

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней за январь на 43% обеспечены налогом на добавленную стоимость, на 26% — налогом на доходы физических лиц, на 14,4% — налогом на прибыль, на 4,4% — налогами на имущество, на 3,6% — акцизами, на 8,6% — остальными налогами и сборами.

В федеральный бюджет собрано 1095,9 млн рублей, что на 8,1% выше по сравнению с январю 2016 года. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость (на 97,6%) и налогом на прибыль (на 1,8%).

В территориальный бюджет собрано 1394 млн рублей, что на 32,3% (или на 340,6 млн рублей) больше, чем за январь 2016 года. Из них в республиканский бюджет мобилизовано 1015,7 млн рублей, что на 44,4% больше, чем за январь 2016 года. В местные бюджеты поступило 378,3 млн рублей — рост на 8,1% к уровню января 2016 года.

В территориальном бюджете основную долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц (46,3%), налог на прибыль (24,4%), налоги на имущество (7,9%), акцизы (6,5%).