«Налоговый период не поддержал рубль»

Москва, , 09:24 — REGNUM Цены на сырую нефть 15 февраля продолжили балансировать у недавно достигнутых максимумов. Сильный рост запасов сырой нефти в США компенсируется снижением объемов добычи нефти ОПЕК, отметил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«На валютном рынке рубль резко снизился на фиксации прибыли после пятидневного безостановочного роста. Давление на рубль оказывает повышение доходности ОФЗ и американских гособлигаций. Рост ожиданий по поводу повышения ставок в марте также стимулирует эту ситуацию», — пояснил Козловский.

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«Начало налогового периода в РФ не поддержало рубль. Можно предположить, что, если инвесторы будут по-прежнему надеяться на повышение процентных ставок в США в марте, доходность гособлигаций в РФ и США также будет расти. Как следствие, рубль развернется вниз против доллара и евро», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю уменьшилась на 1,27 руб. и составила 60,02 руб. Курс доллара снизился на 96,69 коп. и достиг показателя 56,77 руб. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 1,1 руб. — до 58,23 руб.