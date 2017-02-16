Выявлен новый вид мошенничества с банковскими картами

Большая часть хищений со счетов граждан происходит вследствие использования злоумышленниками платежных карт без согласия клиента

Москва, , 09:08 — REGNUM Рост количества мошеннических операций с использованием платёжных карт без согласия их владельцев отмечают специалисты Банка России. Карты используют для обналичивания незаконных доходов.

«Подавляющее большинство хищений со счетов граждан происходит вследствие использования злоумышленниками платежных карт без согласия клиента, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

По данным банка, это происходит путём размещения объявлений о покупке карт или путём телефонных переговоров о приобретении карты. После незаконного приобретения карты используют для мошеннических операций. Через них мошенники обналичивают незаконные доходы.

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