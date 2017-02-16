ЦБ РФ лишил лицензии «Северо-Западный 1 Альянс Банк»

Москва, , 09:06 — REGNUM Банк России с 16 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» (г. Санкт-Петербург), сообщается на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с тем, что «Северо-Западный 1 Альянс Банк» АО размещал денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

В результате размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала.

Кроме того, банк не выполнил в установленный законом срок предписание Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

По величине активов АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» занимал 547 место в банковской системе Российской Федерации.

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