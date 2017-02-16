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Провалы в Березниках: выплаты из бюджета коснутся и больших квартир

Экономика
На встрече с жителями и.о. Прикамья Максим Решетников заявил, что из регионального бюджета будут выделяться доплаты до фактической площади квартир
Застройщик
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Застройщик

Березники, Пермский край, 16 февраля 2017, 09:12 — REGNUM  В Пермском крае жители Березников, чьи дома оказались в опасной зоне, смогут выбирать застройщика, а владельцы больших квартир получат доплаты из бюджета. Об этом заявил и.о. Прикамья Максим Решетников на встрече с местным населением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«По итогам общения с жителями я принял два важных решения. Первое — у березниковцев будет возможность выбрать застройщика не только в правобережной части, но и в левобережной. И второй вопрос, который касается больших квартир. Сейчас по постановлению правительства компенсации подлежат квартиры до 72 кв. м. Я принял решение, что из бюджета края мы будем доплачивать стоимость метров до фактической площади квартир. Иными словами, если квартира 92 кв. м, то компенсацию жители получат полностью за все 92 кв. м», — сказал глава региона.

Стоит отметить, в первый рабочий день (7 февраля) в качестве и.о. губернатора Решетников одной из первоочередных задач обозначил переселение жителей Березников из опасной зоны. 15 февраля руководитель региона побывал с рабочим визитом в Березниках, где оценил масштаб провалов на калийном производственном рудоуправлении №1 и на территории шахтно-строительного управления, проконтролировал ход строительства нового микрорайона «Любимов» и пообщался с жителями города.

Напомним, строительство ЖК «Любимов» ведется для переселения жителей из аварийных домов, признанных непригодными для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий». В 2006—2008 гг. в городе начались активные провалы грунта на месте разработок месторождений калийно-магниевых солей предприятия «Уралкалий» (единичные случаи провалов фиксировались в городе, начиная с 1986 года). Возникла реальная угроза для населения, так как городские кварталы в Березниках расположены над шахтными выработками. Была создана специальная правительственная комиссия, в июне 2014 года указание о безотлагательном переселении граждан из аварийного жилья дал президент России.

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Сейчас на правом берегу Березников возводится первая очередь — это 12 многоквартирных домов общей площадью 108,4 тыс. кв. м (2400 квартир). Из них на сегодняшний день введены в эксплуатацию пять девятиэтажек, или 648 квартир общей площадью 29,2 тыс. кв. м. Более 250 семей уже получили ключи и заселяются в новостройки. В июне 2016 года предстоит ввести в эксплуатацию почти 80 тыс. кв. м жилья и переселить порядка 2 тыс. семей. А к четвертому кварталу следующего года должны быть сданы 13 домов второй очереди, куда переедут оставшиеся 2,5 тыс. семей, чьи дома и квартиры оказались в зоне риска. Глава региона поручил руководству АО «Корпорация развития Пермского края», которое является заказчиком строительства, ускорить процесс заключения договоров с жителями.

На программу переселения в 2016 году было направлено более 3 млрд рублей из бюджетов всех уровней и средств компании «Уралкалий». В 2017 году работа по увеличению объемов финансирования будет продолжена.

«Первое, что нужно сделать — решить вопросы с федеральным финансированием. Сумму в объеме около 2 млрд рублей мы предварительно с Минстроем России согласовали, сейчас надо добиться выделения этих денег в 2017 году. В краевом бюджете на реализацию программы по переселению березниковцев в этом году предусмотрено 1,2 млрд рублей. Есть небольшой дефицит, но, думаю, совместно с депутатами Законодательного собрания найдем решение этого вопроса», — подчеркнул Максим Решетников.

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Строительство жилья
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