Дулёвский фарфор вступит в борьбу за Дальний Восток с Китаем

Москва, , 08:57 — REGNUM Руководство Дулёвского фарфорового завода планирует начать активно продавать свою продукцию территории Дальнего Востока. На завод приходят многочисленнве предложения о сотрудничестве, в связи с тем, что китайская продукция не отвечает требованиям местных жителей, заявила начальник коммерческого отдела предприятия Оксана Анисимова, передает «Радио 1».

«Запросы на нашу продукцию приходят оттуда регулярно, но, поскольку это очень большое транспортное плечо, затраты на поставки очень большие. По конкурентным ценам мы пока не проходим», — пояснила Анисимова.

Как пояснила Анисимова, качество китайского фарфора, ориентированного на массового потребителя, очень низкое. «Продукция вредна для здоровья, она «фонит» из-за присутствия в ней тяжёлых металлов. Кроме того, фарфор низкого качества опасен для здоровья не из-за радиации, а из-за свинца, который он может в себе содержать», — отметила представитель завода.

«Сам по себе свинец не радиоактивен, но как химическое вещество он опасен, может даже вызывать сумасшествие. Это легкоплавкий металл, и горячую пищу в такую посуду класть категорически нельзя», — считает эксперт.

Справка ИА REGNUM :

Дулевский фарфоровый завод славится на весь мир. За почти два столетия своей истории он завоевал множество престижных наград, приобрел популярность и в Америке, и в Европе. На протяжении долгих лет его продукция считалась эталоном безупречного исполнения изделий из фарфора. Дулевский фарфоровый завод представляет собой современное, полностью модернизированное промышленное предприятие со штатом свыше 700 человек. Завод остается в числе лидеров производства, регулярно поставляя свою продукцию в 75 регионов России и за рубеж.