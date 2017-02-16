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Объем прямых иностранных инвестиций в экономику КНР сократился на 9,2%

Экономика
Снижение объема иностранных инвестиций в январе вызван наступлением Китайского нового года

Пекин, 16 февраля 2017, 08:54 — REGNUM  Согласно данным, предоставленным Министерством коммерции КНР, по итогам первого месяца 2017 г. объем прямых иностранных инвестиций сократился на 9,2% до отметки в 80,1 млрд юаней ($11,67 млрд). Китайские экономисты уже заявили, что снижение объема инвестиций не вызвано с сомнениями иностранных компаний в будущем китайской экономики.

Согласно официальной позиции Пекина, снижение объема иностранных инвестиций в январе вызван наступлением Китайского нового года, празднование которого продолжалось около 3 недель, на протяжении которых абсолютное большинство предприятий в Китае приостановили работу, пишет «Жэньминь жибао».

Как отметили чиновники Министерства коммерции, несмотря на замедление темпов роста экономики, в Китае наблюдается стабильный рост притока прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор. Показатели января являются скорее исключением, чем началом оттока иностранного капитала из КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным международной организацией Baker McKenzie, суммарный объем китайских инвестиций в североамериканские и европейские проекты по 2016 г. составил $92,2 млрд, продемонстрировав рост в 130% по сравнению с показателями 2015 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем инвестиций КНР в экономики США и Европы удвоился по итогам 2016 года

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