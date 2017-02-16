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«Доллар приобретает привлекательность»

Экономика
Дополнительный толчок к росту американская валюта получила со стороны макростатистики
Доллары
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллары

Москва, 16 февраля 2017, 08:55 — REGNUM  Привлекательность доллара растет в тандеме с шансами на повышение ставки Доллар растет уже 11-й день подряд на фоне возродившихся надежд на скорое повышение ставки ФРС после вчерашнего выступления Дж. Йеллен, которое носило на удивление «ястребиный» характер, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«Дополнительный толчок к росту американская валюта получила со стороны макростатистики. Сверхпозитивная статистика, особенно после воодушевляющих комментариев Йеллен, заметно увеличивает шансы повышения ставки в ближайшем будущем. И поскольку глава регулятора дала понять, что не исключает вероятность ужесточения уже на мартовском заседании, теперь рынки будут закладывать в цену этот сценарий, опять же опираясь на слова Йеллен о том, что затягивание с нормализацией политики таит в себе риски для экономики», — пояснил Салас.

«На этом фоне среднесрочные перспективы доллара заметно улучшаются. Недавно рынки стали сомневаться в том, что ФРС позволит себе троекратное повышение ставки в этом году из-за неопределенности вокруг политики Трампа. Но теперь, когда президент анонсировал налоговые послабления, а экономика подает позитивные сигналы, у долларовых «быков» будет больше поводов для открытия длинных позиций, особенно против европейских валют, которые страдают от политических рисков», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 16 февраля Центробанк РФ снизил официальные курсы американского доллара и европейской валюты по отношению к рублю. Стоимость евро к рублю уменьшилась на 1,27 руб. и составила 60,02 руб. Курс доллара снизился на 96,69 коп. и достиг показателя 56,77 руб. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная с учетом официальных курсов, сократилась на 1,1 руб. — до 58,23 руб.

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