«Нефть игнорирует увеличение запасов»

Москва, , 08:22 — REGNUM Торги по нефти 15 февраля завершились в минусе. По итогам дня цена на Brent снизилась до $55,64 за баррель (-0,23%). Недельные запасы нефти в США в очередной раз превысили ожидания рынка, тем не менее, Brent остается торговаться выше $55, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране за неделю увеличились на 9,5 млн баррелей, до 518,1 млн баррелей (прогноз был +3,513 млн баррелей). Запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей, до 259,1 млн баррелей (прогноз был — 0,752 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 0,7 млн баррелей, до 170,1 млн баррелей (прогноз был — 0,696 млн баррелей). Добыча нефти снизилась на 1 тыс. баррелей в сутки, до 8,977 млн баррелей в сутки.

Brent торгуется 32 дня в боковом тренде между уровней $53,56 и $58,35. Ценовой диапазон сжался до $54,55 — $56,90. Цена находится в центре коридора на уровне $55,72. У неё есть ход, как к верхней границе, так и к нижней. Дневной осциллятор стохастик указывает на снижение нефтяных котировок к нижней границе.

Сегодня, 16 февраля, лучше понаблюдать за рынком со стороны, так как в среду по доллару началась коррекция. Если нисходящая коррекция усилится, то на фоне ослабления доллара нефть подорожает.