«Укрепление рубля остановил Песков»

Москва, , 08:19 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 15 февраля снижением по доллару и евро. В начале сессии курс доллара упал до 56,55 руб., курс евро — до 59,72 руб. Валюты даже не защищались, поскольку участники рынка игнорировали внешний фон.

Среди покупателей напряжение стало нарастать после прохождения психологического уровня 60 рублей за доллар сразу после открытия рынка после новогодних праздников. Потеря опоры 58,50 руб./$ и 62,90 руб./€ соответственно, привела к активизации сокращения длинных позиций по иностранным валютам и подорожанию рубля до новых годовых максимумов, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Укрепление рубля остановил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил о возможном обсуждении российской валюты главой государства и руководителем Минэкономики. Курс доллара тут же взлетел к уровню 57,91 руб., курс евро — к 61,13 руб. После вербальной интервенции наблюдался высокий спрос на валюты. Покупатели поверили в достигнутое дно и стали активно покупать валюту. За два часа объём по доллару составил 2,18 млрд долларов, по евро — 158,4 млн евро.

По итогам встречи Владимира Путина и Максима Орешкина не было новостей об озабоченности руководства страны сильным рублем. Напротив, Путин призвал Орешкина вместе с правительством и ЦБ постоянно работать над снижением инфляции. А снижение инфляции, это укрепление рубля. По итогам дня курсы валют растеряли 50% прибыли. Курс доллар/рубль закрылся на уровне 57,26 руб., курс евро/рубль — на уровне 60,71 руб.

Сегодня, 16 февраля, Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа двух серий на 40 млрд рублей при совокупном спросе 93,396 млрд рублей, говорится на сайте ведомства. Если к этому добавить налоговый период, стоимость бочки 3190 руб. и снижение доходности американских облигаций, то рублю в данный момент пока ничего не угрожает.

Уровень 57,07 руб. является важным с точки зрения технического анализа. Снижение курса ниже этого уровня заставить вчерашних покупателей закрыть свои длинные позиции, иначе они опять получат убыток при снижении курса ниже 56,55 руб. Одних вербальных интервенций недостаточно, чтобы развернуть бычий тренд по рублю. Считаю, что курс доллара к закрытию дня вернётся к уровню 56,80 руб., курс евро — к 60,25 руб.