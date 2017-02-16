За два год на Дальнем Востоке приватизируют 28 компаний и предприятий

С молотка уйдут морское пароходство и торговый порт, дорожные и строительные предприятия, банк и киностудия

Владивосток, , 07:31 — REGNUM Больше всего предприятий Дальнего Востока, которые государство намерено передать в частные руки, находится в Приморском крае. В список продаваемых попали также активы Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей, Камчатки, Сахалина и Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании опубликованного правительством РФ прогнозного плана приватизации на 2017−2019 г.г.

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В Приморье будут продавать весь госпакет (24,19%) акций Приморской горнорудной компании «Восток» в Дальнегорске, все 100% ценных бумаг Приморвзрывпрома в Уссурийске, 19,72% — Уссурийского предприятия промышленного железнодорожного транспорта. Во Владивостоке к приватизации готовят по 49% завода Фармтоп и КБ «Дальнее», 2% акций завода по производству электрогидравлических агрегатов «Варяг», весь пакет ценных бумаг Дальневосточной энергетической управляющей компании. Также полностью перейдут в частные руки во Владивостоке управление строительства № 25 Федеральной службы исполнения наказаний и «Центр дезинфекции на транспорте». К приватизации подготовлена и последняя акция завода «Поиск» в Партизанске Приморского края (0,19%).

В Хабаровском крае продавать собираются Хабаровское книжное издательство, Краевой коллектор учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и оборудования, 25,5% оставшихся в госсобственности акций Амурского пароходства (Комсомольск-на-Амуре) и 20% —Автолесовозного хозяйства (Хабаровск). Приватизировать намерены главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства и управление строительства № 27 Федеральной службы исполнения наказаний, а также творческо-производственное объединение «Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники» Министерства культуры Российской Федерации (Хабаровск).

В Амурской области с молотка пойдут Дорожные эксплуатационные предприятия № 190 (г. Шимановск), 191 (г. Свободный) и 194 (с. Екатеринославка), а также Архаринское дорожное управление (п. Архара). Государство намерено продать 221 877 акций Восточного экспресс банка в Амурской области и ФГУП «Амурское» Федеральной службы исполнения наказаний Благовещенска.

В Магаданской области будет приватизирована Палаткинская дорожная компания (п. Палатка), на Сахалине — Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий, на Камчатке — Усть-Камчатский морской торговый порт. В Якутии на продажу будет выставлена Лизинговая компания «РОССАХАлизинг», а также на 4% сокращён госпакет акций компании «АЛРОСА».

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в прогнозом плане приватизации федерального имущества на 2017—2019 годы, утверждённом правительством Российской Федерации, попали находящиеся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ и 298 федеральных государственных унитарных предприятий, а также доли участия государства в 10 обществах с ограниченной ответственностью и более 1 000 прочих объектов имущества государственной казны.