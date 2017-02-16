Приморье вновь стало абсолютным лидером по невыплате зарплаты в РФ

Владивосток, , 07:09 — REGNUM Дальний Восток в очередной раз отличился в рейтинге регионов России с наиболее высокими размерами просроченной задолженности по зарплате. Первые три позиции Росстат определил на Приморье, Хабаровский край и Амурскую область — в общей сложности на территории указанных субъектов сумма невыплат составила 884,7 миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным на 1 февраля, Приморский край стал самым задолжавшим по заработной плате регионом России. Размер невыплат здесь составляет 577,9 миллионов рублей. Хабаровский край и Амурская область занимают две следующие позиции с задолженностями в 156,2 миллионов рублей и 150,6 миллионов рублей.

Общая сумма задолженности по зарплате в субъектах Дальнего Востока составляет 993,8 миллиона рублей. На Якутию приходится 47,6 миллионов рублей невыплат, на Камчатке работникам задолжали 28 миллионов рублей, на Сахалине — 17,1 миллионов рублей, в Магаданской области — 15,3 миллионов рублей, в Еврейской автономии — 800 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России, по данным на 1 февраля 2017 года, превысила 3,2 миллиарда рублей. За месяц указанный показатель увеличился на 507 миллионов рублей.

В ноябре 2016 года Приморский край уже далеко не в первый раз становился абсолютным лидером по невыплате заработной платы. Трудовым коллективам тогда, только по официальной статистике, задолжали почти 600 миллионов рублей.