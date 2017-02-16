Четверг, 16 Февраля 2017 года
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Китай приостановил инвестиции в Шри-Ланку на время неопределенности

Экономика
Инвестиции планировалось вложить в строительство и реконструкцию порта Хамбантота в рамках осуществления проекта «Нового шелкового пути», однако осуществление проекта будет отложено на несколько недель или даже месяцев в связи с протестами в стане

Пекин, 16 февраля 2017, 06:17 — REGNUM  Китай отложит запланированные инвестиции в строительство порта на Шри-Ланке в размере 1,1 млрд долл. США в связи с протестами на острове, сообщает 16 февраля гонконгская газета South China Morning Post (CSMP) 16 февраля.

Инвестиции планировалось вложить в строительство и реконструкцию порта Хамбантота в рамках осуществления проекта «Нового шелкового пути», однако осуществление проекта будет отложено на несколько недель или даже месяцев в связи с протестами в стане.

После подписания соглашения в декабре прошлого года, государственное предприятие China Merchants Port Holdings планировало выкупить 80% долю в южном порту к 7 января.

Пекин также достиг согласия с Коломбо в развитии промышленной зоны площадью в 15 тыс. акров в том же районе, которое должно было позже быть оформлено официально.

Однако, действия властей Шри-Ланки вызвали бурное неприятие со стороны местной оппозиции, поддерживаемой торговыми объединениями и бывшим президентом Махиндой Раяпаксой. Кроме того, источник, близкий к Раяпаксе заявляет, что будет оспаривать соглашение, подписанное нынешними властями с Китаем в суде. В связи с этим, китайским властям пришлось отложить осуществление проектов на неопределённый срок, сообщает CSMP

Стоит отметить, что порт Хамбантота и близлежащий аэропорт строились правительством Раяпаксы с китайским займов в размере 1,7 млрд. долл. США.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что Китай призвал мировое сообщество объединить усилия по защите инфраструктуры от террористических атак и нестабильности на протяжении «Нового шелкового пути»

Читайте ранее в этом сюжете: Китай призвал мировое сообщество к защите инфрастуктуры

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Экономика Китая
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