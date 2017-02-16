Россия поднялась на 39 позиций в рейтинге экономической свободы

В новом рейтинге экономической свободы, составленном Heritage Foundation, Россия помещена на 114-ю строчку

Москва, , 05:37 — REGNUM Россия заняла 114-е место в «Индексе экономической свободы», составленном американским исследовательским центром Heritage Foundation, поднявшись на 39 позиций по сравнению с рейтингом прошлого года.

Как говорится в исследовании фонда, российской экономике мешает рост инфляционного давления, а также широкое распространение коррупции и недостаточная защита прав собственности.

Соседями России по рейтингу стали Мадагаскар и Нигерия, которые заняли 113-е и 115-е места соответственно. Украина занимает 166-ю строку в списке, Белоруссия — 104-ю, Казахстан — 42-ю. Лидерами рейтинга стали Гонконг, Сигапур и Новая Зеландия, а на самой последней позиции расположилась КНДР.

Напомним, в 2016 году Heritage Foundation поместил Россию на 153-е место в рейтинге, а годом ранее — на 143-е.

Составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди которых — гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда.