Китайские аналитики: противоречия с Индией будут нарастать

Согласно отчету Китайской академии общественных наук (CASS), идея о том, что ключевые элементы китайско-индийских отношений более комплиментарны, чем могут казаться, должна быть отброшена

Пекин, , 02:42 — REGNUM Согласно докладу, опубликованному одним из китайских государственных аналитических центров, относительно слабые промышленные связи Китая и Индии в сравнении с другими странами Южной Азии являются результатом интенсивной конкуренции на глобальном рынке продукции двух стран. Поскольку конкуренция в дальнейшем будет только нарастать, будет нарастать и неопределенность будущих двусторонних отношений, передает 16 февраля издание Global Times.

Согласно отчету Китайской академии общественных наук (CASS), идея о том, что ключевые элементы китайско-индийских отношений более комплиментарны, чем могут казаться, должна быть отброшена. Ожидается, что соревновательный тренд в двусторонних отношениях станет более выпуклым в ближайшие годы, поскольку Индия преследует свою собственную стратегию, предусматривающую переосмысление двусторонних экономических отношений с Китаем.

По мнению CASS, Индия стала вторым по величине источником применения мер защиты торговли против китайских товаров. Кроме того, обе страны также вовлечены в жесткую конкуренцию за освоение зарубежных рынков в Южноазиатском регионе.

Кроме того, как полагает аналитический центр, крайне нелегко изъять конкуренцию между двумя странами из сферы экономики и торговли, а также разрешить двустороннее стратегическое недоверие. Однако, в ситуации усложнения отношений между двумя странами, некая экономическая комплиментарность может быть достигнута возможностью инвестирования китайских фирм в индийскую инфраструктуру. Укрепление сотрудничества является самым эффективным способом развития доверия.

Ожидается, что первый стратегический диалог между Индией и Китаем пройдет на следующей неделе в Пекине. Он должен послужить ключевой возможностью внести изменения двусторонние отношения, сообщает издание.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай начал антидемпинговое расследование против индийского импорта, подозревая Индию в поддержке продукции своих производителей с целью укрепления на рынках Китая.

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