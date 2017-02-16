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Первый ставрополец оформился на бесплатные дальневосточные гектары в МФЦ

Экономика
Обладателем бесплатной земли на Дальнем востоке стал житель города Благодарный
Игорь Грабарь. Пашня. 1930 Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Ставрополь, 15 февраля 2017, 22:46 — REGNUM  

В Ставропольском крае оформлена первая заявка на получение Дальневосточного гектара. Она поступила посредством МФЦ.

Прием заявлений на оформление Дальневосточного гектара начался с 1 февраля. Первая заявка поступила накануне, 14 февраля. Заявитель обратился в многофункциональный центр города Благодарный, где и оформил свою заявку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

В МФЦ отметили, что любой житель страны может оформить в центрах «Мои документы» участок дальневосточной земли размером до 10 тысяч квадратных метров на человека. Земля будет оформлена безвозмездно.

При этом любой желающий может сам выбрать себе местоположение участка в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Земля предоставляется сроком на пять лет. Затем ее можно будет оформить в долгосрочную аренду или получить в собственность бесплатно.

Как сегодня отметили в Минвостокразвития РФ, с 1 февраля текущего года, когда земельный участок на Дальнем Востоке стал доступен любому жителю России, поступило более 25 тысяч заявок из 85 регионов России.

Всего во время реализации программы «Дальневосточный гектар» поступило более 60,5 тысяч заявлений на получение участка земли. На сегодня предоставлено в использование более 5,2 тысячи участков.

По прогнозам ведомства, в 2017 году должно поступить до 250 тысяч заявок от желающих поселиться или вести бизнес на Дальнем Востоке.

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