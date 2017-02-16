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Липецкая область начнет замораживать клубнику для российских йогуртов

Экономика
Новое предприятие по заморозке ягод запустит первую очередь
Клубника Клубника

Липецк, 15 февраля 2017, 22:45 — REGNUM  В Липецкой области на бывших пустырях села Поддубровка Усманского района к июню 2017 года будет введено в строй первое в Липецкой области специализированное предприятие «Фрагария» по глубокой заморозке ягод. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, к этому времени агрофирма «Ягодные поля» на 19 гектарах вырастит порядка 400 тонн клубники. Ее заморозят и будут использовать на молочных заводах России при производстве йогуртов.

«В июне начинает работу только первая очередь предприятия. К 2019 году из 10 тысяч гектаров заводской территории четверть будет отдана под современные холодильные установки. Они предназначены для заморозки и хранения пяти тысяч тонн ягод. Инвестиции в строительство и закупку оборудования составляют 1,5 миллиарда рублей», — цитирует пресс-служба слова начальника отдела сельского хозяйства Усманского района Тамары Путилиной.

За два года расширится и сырьевая база. Плантации «Ягодных полей» вырастут в пять раз и достигнут 100 гектаров с урожаем в две тысячи тонн клубники. Но этого все равно будет недостаточно, чтобы загрузить завод на полную мощность. В Усманском районе уже создан сельскохозяйственный кооператив «Земляничное поле», объединивший местных жителей, занятых выращиванием клубники на своих приусадебных участках. Это позволит не просто загрузить завод на полную мощность, но и дать солидную прибавку к доходам сельских жителей.

В агропромышленном комплексе Липецкой области реализуются крупные инвестиционные проекты, направленные на обеспечение продовольственной безопасности. «Сельское хозяйство сегодня на подъеме. Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дают результаты, многократно превышающие лучшие советские годы», — отмечает глава региона Олег Королев.

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