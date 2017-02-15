В Татарии банк «Ак Барс» заявил об информационной атаке

Казань, , 21:28 — REGNUM Крупнейший банк Татарии «Ак Барс» заявляет об информационной атаке своих клиентов путем рассылки сообщений с призывом выводить средства. Об этом сообщает RNS со ссылкой на источник в кредитной организации.

«Да, мы видим, что осуществляется информационная рассылка в мессенджерах среди населения Республики Татарстан, содержащая недостоверную информацию о ситуации в татарстанских банках, в частности в банке «Ак Барс», — сообщили в банке.

Кредитная организация призывает клиентов не поддаваться панике и оценивать финансовое положение банка по отчетности. «Мы четко выполняем все обязательства перед клиентами и партнерами, исправно выполняем все рыночные обязательства по размещенным выпускам ценных бумаг», — подчеркнули в «Ак Барс».

По словам представителя банка, служба безопасности тесно взаимодействует с правоохранительными органами. «Мы расцениваем эти рассылки как проявление злоумышленных действий», — считают в банке.

Глава правления банка Зуфар Гараев сказал «БИЗНЕС Online», что ложные сообщения рассылаются клиентам банка до сих пор. «Сегодня банк себя чувствует весьма комфортно с точки зрения основных показателей. Дополнительно мы поддерживаем повышенный объем наличности в банкоматах», — добавил руководитель банка.

В рейтинге портала banki.ru, «Ак Барс» занимает 20 строчку с величиной активов в размере 465,699 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сложная ситуация в банковском секторе Татарии началась введением Татфондбанком лимита на снятие наличных. Затем банк перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Аналогичная ситуация сложилась и в «ИнтехБанке». С Татфонданком были связаны другие кредитные организации Татарии, которые после решения ЦБ ограничили выдачу вкладов — в частности это «ТимерБанк» и «Алтынбанк». Однако 1 февраля «ТимерБанк» возобновил обслуживание своих банковских карт.

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