К лету IKEA подготовит проект новой развязки в Кудрово под Петербургом

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 20:42 — REGNUM Правительство Ленинградской области и компания IKEA Centres Russia пришли к соглашению о модернизации существующего путепровода в сторону населенного пункта Кудрово на границе Ленобласти и Петербурга, с поэтапным подключением к улично-дорожной сети Кудрово. Проект развязки возле ТЦ «МЕГА Дыбенко» в Кудрово будет разработан до 1 июня 2017 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие договоренности были достигнуты 15 февраля в ходе совещания в областном правительстве.

Пакет документов для подачи в комитет Ленобласти по градостроительству и архитектуре на выдачу решения о разработке проекта планировки территории для размещения линейного объекта компания IKEA подготовит к 15 марта.

По словам руководителя регионального подразделения IKEA Елены Погосовой, компания готова инвестировать в проект 700 млн рублей, но этих средств не хватит для строительства всего объекта, ведь общая стоимость проекта оценивалась в 1 млрд рублей.

Ожидается, что к 1 июня 2017 года проект будет полностью разработан, после чего областная администрация определит план действий по строительству новой дорожной развязки. Кроме того, станет известен точный объем необходимых финансовых вложений.

«К маю должны быть готовы технические условия, появится ясность с проектом, и 1 июня уже можно начинать искать инвестора», — пояснил заместитель председателя областного правительства по строительству Михаил Москвин. По его словам, областные власти рассчитывают, что в финансировании строительства примет участие консорциум застройщиков, работающих в Кудрово. Тех, кому нужен подъезд к своим объектам, будут обязывать принимать участие в софинансировании проекта.

«Проект планировки позволит определить стоимость и сроки строительства, а также позволит решить имущественно-правовые вопросы. Будем привлекать инвесторов, исходя из принципа разумности и достаточности. Чтобы транспорт там ехал, чтобы люди могли добраться. Если там есть какое-то предприятие, то хочет оно или не хочет, оно должно иметь подъездные пути. Естественно, мы их будем обязывать», — заявил Москвин.

Новая развязка, в том числе, обеспечит подключение будущего транспортно-пересадочного узла в Кудрово с Мурманским шоссе и Кольцевой автомобильной дорогой.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, IKEA Centres Russia сообщила о намерении построить к 2021 году в Ломоносовском районе Ленобласти третий торговый комплекс «МЕГА» с магазином ИКЕА. Его возведение обойдется инвесторам в 23 млрд рублей. Участок площадью 40,2 га на территории Аннинского сельского поселения между Красносельским шоссе и КАД находится в собственности у инвестора.

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