Путин поручил Орешкину заниматься таргетированием инфляции

Ново-Огарево, Московская область, , 20:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину вести системную работу по таргетированию инфляции.

«Надо заниматься, как мы говорим, таргетированием (инфляции) вместе с Центральным банком, правительством, там, где нужно, Администрацию (президента) подключать. И с регионами надо работать, конечно», — сказал Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценке Росстата, инфляция в России по итогам 2016 г. составила 5,4%. В январе 2017 года годовая инфляция замедлилась до 5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. Стабильно низкая инфляция — это важнейший фактор, позволяющий населению и бизнесу строить долгосрочные планы, является основной для перехода к инвестиционному типу развития экономики, основанному не только на экспорте углеводородов, но и на внутренних инвестициях, подчеркнула председатель Центрального банка.