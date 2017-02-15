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Количество убыточных предприятий в Мурманске остаётся стабильным

Экономика
Их примерно 30-40 процентов

Мурманск, 15 февраля 2017, 19:17 — REGNUM  

В январе — ноябре 2016 года в общем количестве организаций Мурманской области доля убыточных составила 35,1%, для сравнения — в январе — ноябре 2015 года их было 34%. Эти сведения, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, обнародовал Мурманскстат. По данным ведомства, в январе — ноябре 2016 года организации региона получили почти 110 миллионов рублей прибыли и более 4 миллионов рублей убытка.

«Сальдированный финансовый результат деятельности организаций по области в целом по отношению к уровню за аналогичный период предыдущего года возрос на 25,5% и составил 105 654,7 млн рублей прибыли, — сообщили в Мурманскстате. — Наибольший его рост отмечен по видам экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «Транспорт и связь». Определённое влияние на величину показателя, сложившегося по области в январе — ноябре 2016 года, оказало увеличение прибыли, полученной организациями вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», доля которой в показателе по области составила 60%».

По информации Мурманскстата, наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Убыточными стали более половины организаций в Кольском, Кандалакшском, Терском муниципальном районах Мурманской области и в городском округе город Полярные Зори.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, количество убыточных предприятий в Мурманской области в целом остаётся неизменным на протяжении нескольких лет. В 2014 году эксперты связывали эту тенденцию с макроэкономическими факторами.

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