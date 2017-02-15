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Украинское правительство ввело чрезвычайные меры в энергосистеме страны

Экономика
«Гражданская» блокада поставок угля из Донбасса спровоцировала кризис в энергосистеме Украины

Киев, 15 февраля 2017, 19:06 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о введении с 15 февраля чрезвычайных мер в энергетической системе страны, сообщает телеканал «112 Украина».

Конкретное содержание чрезвычайных энергетических мер Киева пока не сообщалось.

Стоит отметить, что Министерство энергетики и «Укрэнерго» ранее уже предлагали киевскому правительству ввести чрезвычайное положение в связи с «гражданской» блокадой поставок антрацитового угля из ДНР для энергосистемы Украины.

Напомним, руководитель Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что альтернативой углю из Донбасса для Киева может стать лишь импорт угля или газа из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промышленная блокада Донбасса началась 25 января 2017 года при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и внефракционных народных депутатов Семена Семенченко, Владимира Парасюка. Участники акции требуют прекратить торговлю с ДНР и ЛНР, начать борьбу с контрабандой товаров, освободить украинских пленных и признать захваченные районы Донбасса «оккупированными».

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