В Бразилии растет число бедных

Бразилиа, , 18:57 — REGNUM К концу 2017 года количество бедных в Бразилии увеличится на 2,5 — 3,6 миллиона человек, говорится в отчете Всемирного Банка (ВБ). Большинство «новых бедных» составит городская молодежь со средним образованием.

Бразильский телеканал TV247 связывает ухудшение материального положения этой части населения с приходом к власти неолиберального правительства Мишела Темера, которое урезало социальные пособия для безработных и другие социальные программы, существовавшие при президенте Дилме Руссеф.

Согласно оценкам Всемирного Банка, 8,7 процента населения Бразилии, или 17,3 миллиона человек, в 2015 году жили за чертой бедности, против 7,4 процента в 2014 году. Это был первый год, когда был зарегистрирован рост бедности после десятилетия непрерывного падения. Прогноз Всемирного Банка для страны остается неблагоприятным, общее число бедных в стране может достичь к концу 2017 года двадцати миллионов человек. Всемирный банк рекомендует нынешнему правительству расширить социальную программу Bolsa Familia (выплаты бедным семьям при условии посещения школы и регулярных медицинских осмотров детей), созданную президентом Инасио Лула да Силвой, чтобы остановить рост крайней нищеты.

МишелТемер исполняет обязанности президента Бразилии с сентября 2016 года после импичмента Дилмы Руссеф (Партия Трудящихся, РТ), которая, будучи у власти, назначила руководителя Партии бразильского демократического движения (PMDB) своим вице-президентом. А Мишел Темер, свою очередь, обеспечил Дилме Руссефф большинство в нижней палате парламента. В 2016 году бывший соратник запустил против Дилмы Русеф процесс импичмента на основании нарушений ею бюджетной политики в целях повышения рейтинга в предвыборный год.

МишелТемер обещает вывести страну из кризиса, уменьшить инфляцию и безработицу, провести реформы трудовой и пенсионной систем, создать рабочие места. Для этого он готовит пакет либеральных реформ, выгодных бразильскому бизнесу, но не населению. В частности, пенсионная реформа предполагает увеличить выслугу лет, после которой человек может получать максимальную пенсию — до 49 лет, установить пенсионный возраст 65 лет при минимальном стаже 25 лет. Эта реформа ухудшит материальное положение 79 процентов бразильцев и, особенно, наиболее бедных слоев населения, которые работают на неорганизованном рынке труда, комментирует TV247.

Так, согласно данным Пенсионного фонда Бразилии, 60 процентов пенсий по возрасту, предоставленных с января по декабрь 2015 года, были назначены работникам с трудовым стажем менее 20 лет, и 97 процентов — со стажем менее, чем 25 лет — той выслугой, которая будет необходима для получения пенсии по новому закону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только один процент респондентов высказал положительное мнение о деятельности администрации президента Бразилии Мишела Темера. Такие данные приводит Институт IPSO. В качестве респондентов выступили 200 тысяч человек из разных регионов Бразилии, указано на сайте Brasil-247.

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