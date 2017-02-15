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Почти 1,5 млн казахстанцев заявили, что их принуждают к сверхурочной работе

Экономика
2,2 млн граждан в Казахстане причислены к категории самозанятых

Астана, 15 февраля 2017, 18:35 — REGNUM  Число занятых в различных сферах экономики в Казахстане на конец 2016 года составило 8,5 млн человек или же 66,6% населения в возрасте старше 15 лет, сообщил Комитет по статистике Министерства национальной экономики страны. 52% занятых составляли мужчины (4,4 млн человек) и 48% — женщины (4,1 млн человек).

В Комитете по статистике также отмечают, что численность наемных работников в республике в октябре-декабре 2016 года составила 6,4 млн человек (или 74,6% от общего числа занятых в экономике). Что касается самозанятых граждан, то их в конце 2016 года насчитывалось 2,2 млн человек.

Согласно опросу, проведенному ведомством в рамках программы по статистическому измерению достойного труда, 25,5% респондентов (2,1 млн человек) заявили, что работают более 40 часов в неделю. При этом 67,4% из них (1,46 млн человек) сообщили, что вынуждены работать сверхурочно по требованию работодателей. 25,2% (546 тыс.) респондентов ненормированный график работы объяснили стремлением к высоким заработкам, оставшиеся 5,6% — в связи с производственной необходимостью.

Следует также отметить, что 12,6% респондентов (более миллиона человек) от общего числа занятого населения заявили, что работают в неблагоприятных и опасных условиях труда. Как отмечают в статведомстве, этот показатель на 2,6% выше, чем был в 2015 году.

«Из них 13% — работают при неблагоприятном температурном режиме, 11% — работают с опасными механизмами, 14,6% — испытывают повышенное нервное напряжение, 17,8% — работают на улице, а 26,7% указали, что заняты на тяжелой физической работе», — поясняется в сообщении Комитета по статистике.

Что касается работающих женщин, то 18% из них (738 тыс.) отметили, что им сложно совмещать трудовую деятельность и выполнение домашних обязанностей.

«Вместе с тем в отчетном периоде доля респондентов, уверенных в стабильности своей работы, составила 67,2% от общего числа занятого населения, в 2015 году данный показатель находился на уровне 67%. Из общего числа наемных работников 44,3% респондентов отметили, что являются членами профсоюза, а 82,3% были охвачены трудовыми коллективными договорами», — говорится в отчете.

Напомним, согласно ранее опубликованным данным, уровень безработицы в Казахстане по состоянию на конец 2016 года составилболее 400 тысяч безработных. При этом прирост безработицы за год составил 0,1 процента от всего экономически активного населения.

Порядка 70 тысяч безработных, согласно официальных данных были зарегистрированы на бирже труда.

Между тем, как сообщала в ноябре 2016 года министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова, за последние 5 лет удалось трудоустроить 563 тысячи казахстанцев. Она также отметила, что на рынке труда наблюдается качественное изменение состава рабочей силы — произошел рост общей численности занятых на 6,3%, а также прирост числа наемных работников — на 16,6%. Безработных стало меньше на 9%, самозанятых — на 14%, из них число непродуктивно самозанятых за последние три года снизилось втрое.

Поясним, что делить самозанятых на продуктивно и непродуктивно занятых в Казахстане начали в 2012 году по признаку дохода. К непродуктивно занятым относятся самозанятые с месячным душевым доходом меньше прожиточного минимума (с 1 января 2016 года — 22 859 тенге (4556 рублей). В 2015 году доход от своей занятости на уровне ниже прожиточного минимума получили 515 200 казахстанцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане продолжают бороться с безработицей

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Безработица
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