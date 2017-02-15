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Грузинские вина удостоились наград в Японии

Экономика
Золотые и серебряные медали заслужили 12 наименований грузинских вин

Тбилиси, 15 февраля 2017, 18:28 — REGNUM  Грузинские вина 12 наименований удостоились высоких наград на проходившем в Токио международном конкурсе «Сакура» (The 4rd «Sakura» Japan Women’s Wine Awards 2017), сообщает Национальное агентство вина при Министерстве сельского хозяйства Грузии.

По информации агентства, «двойную золотую медаль» получило вино «Саперави-2015» компании «Вазиани». Еще шесть наименований вин компаний «Вазиани», «Телавский винный погреб», «Милдиани», «Бинехи» и «Виноделие Хареба» завоевали золотые медали. А пять наименований вин удостоились серебряных медалей.

Вина — обладатели «двойного золота», в том числе грузинское «Саперави-2015», будут представлены на международной выставке Foodex Japan, которая пройдет 7 марта 2017 года и на которой они будут состязаться за получение высшей награды — Diamond Trophy.

Агентство также сообщает, что в 2016 году из Грузии в Японию было экспортировано всего 160 тысяч бутылок грузинского вина, что на 15% превышает показатель экспорта за 2015 год.

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